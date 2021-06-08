Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç Hande Erçel olayı!

Sosyal medyada fotoğrafına "bazlama surat" diyen Alp Kılınç ile mahkemelik oldu. Peki, Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç ne iş yapıyor? Alp Kılınç kaç yaşında? Alp Kılınç Hande Erçel olayı!