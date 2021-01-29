Alp Kayak Ligi'ne katılmaya hak kazanan sporcular açıklandı
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Alp Kayak Ligi'ne katılmaya hak kazanan sporcular açıklandı

29.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:19
Alp Kayak Ligi'ne katılmaya hak kazanan sporcular açıklandı

Alp disiplini 2020-2021 sezonu A ve B Grubu eleme yarışlarının ardından Alp Kayak Ligi'ne katılacak sporcular duyuruldu.

Alp disiplini 2020-2021 sezonu A ve B Grubu eleme yarışlarının ardından Alp Kayak Ligi'ne katılacak sporcular duyuruldu.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, büyükler kategorisi ile 12, 14, 16 ve 18 yaş altında lige katılmaya hak kazanan sporcular belli oldu.

Sporcu listeleri federasyonun internet sitesinden paylaşılırken, büyükler kategorisinde lige katılacak sporcular şöyle:

A Grubu:

Kadınlar: Ada Atasoy (Yeni Nesil Kayak ve Snowboard Spor Kulübü)

Erkekler: Nihat Enes Limon (Yeni Nesil Kayak ve Snowboard Spor Kulübü), Yakup Kazanç (Ses Kayak ve Snowboard Spor Kulübü)

B Grubu:

Kadınlar: Cansun Karakaya (K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü)

Erkekler: Ali Örmen (Ankara Kayak ve Snowboard Spor Kulübü), Derin Evcim (Arama Kurtarma Spor Kulübü), Erkan Yeşilova (Bursa 16 Gençlik ve Spor Kulübü).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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