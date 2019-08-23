Alp disiplininde hannes erich brenner ile sözleşme imzalandı

23.08.2019 16:00

Türkiye Kayak Federasyonu yeni sezon için Alp Disiplini Milli Takım Antrenörlüğü'ne Avusturyalı Hannes Erich Brenner'i getirdi.

10 yıl boyunca Avusturya Milli takımlarında sporcu olarak yarışan 35 yaşındaki teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Konuyla ilgili olarak Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde kayağa ilgiyi arttırmak için yoğun tempoda yönetimimizle birlikte çalışmaktayız. Branşlarımıza kaliteli ve alanında tecrübeli isimleri getiriyoruz. Alp disiplininde dünyanın en iyi ülkelerinden birisi olan Avusturya'dan Hannes Erich Brenner ile sözleşme imzaladık ve kendisi Türkiye'nin başarısı için çalışacak. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- Ankara