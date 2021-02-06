Alp Disiplini ve Minikler Festivali Kayseri'de düzenlenecek
06.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:56
Türkiye Kayak Federasyonu, Alp Disiplini B Grubu 1. ve 2. Etap yarışması ile Minikler Festivali'nin Kayseri'de düzenleneceğini duyurdu.
Türkiye Kayak Federasyonu, Alp Disiplini B Grubu 1. ve 2. Etap yarışması ile Minikler Festivali'nin Kayseri'de düzenleneceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon 8-11 Şubat tarihlerinde Erciyes'te gerçekleştirilecek.
Minikler Festivali Yarışması 8 Şubat Pazartesi günü yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er