Alp Disiplini ve Minikler Festivali Kayseri'de düzenlenecek

Türkiye Kayak Federasyonu, Alp Disiplini B Grubu 1. ve 2. Etap yarışması ile Minikler Festivali'nin Kayseri'de düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye Kayak Federasyonu, Alp Disiplini B Grubu 1. ve 2. Etap yarışması ile Minikler Festivali'nin Kayseri'de düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan organizasyon 8-11 Şubat tarihlerinde Erciyes'te gerçekleştirilecek.

Minikler Festivali Yarışması 8 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er