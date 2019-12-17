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Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası, slalom yarışlarıyla başladı.

17.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:58
Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası, slalom yarışlarıyla başladı.

Kayak Federasyonunun (TKF) düzenlediği organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, , Ermenistan, Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu katılıyor.

Yarışların ilk gününde erkeklerde Türkiye adına yarışan Hırvat asıllı milli kayakçı Tiriel Luka Abramovic ve kadınlarda Özlem Çarıkçıoğlu ilk sırada yer aldı.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şunlar:

Kadınlar

1- Özlem Çarıkçıoğlu (Türkiye)

2- Atefeh Ahmadi (İran)

3- Sadaf Savehshemshakı (İran)

Erkekler

1- Tiriel Luka Abramovic (Türkiye)

2- Behnam Kia Shemshaki (İran)

3- Seyedmorteza Jafari (İran)

Kaynak: AA
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