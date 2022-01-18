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Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi

Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzincan'da Türkiye Kayak Federasyonun 2022 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Türkiye Kayak Federasyonun 2022 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışları Ergan Dağında gerçekleşti. 2 gün süren yarışlara çeşitli illerden 97 sporcu katıldı. Yarışmacılar ilk gün slalom yarışlarında mücadele etti. Yarışların son gününde ise Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. - ERZİNCAN

Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi

Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Erzincan, Türkiye, Spor, Haber

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