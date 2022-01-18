ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Türkiye Kayak Federasyonun 2022 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışları Ergan Dağında gerçekleşti. 2 gün süren yarışlara çeşitli illerden 97 sporcu katıldı. Yarışmacılar ilk gün slalom yarışlarında mücadele etti. Yarışların son gününde ise Alp Disiplini U18 Büyükler eleme yarışmalarında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. - ERZİNCAN