Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası yarın Erzurum'da başlıyor
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Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası yarın Erzurum'da başlıyor

15.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:35
Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası yarın Erzurum'da başlıyor

Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası, yarın Erzurum'da başlayacak.

Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası, yarın Erzurum'da başlayacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Palandöken Kayak Merkezi Dedeman Pistinde yapılacak müsabakalara 189 sporcu katılacak.

Tüm kategoriler yarışları ve Minikler Festivali'nin yapılacağı organizasyon, 17 Mart Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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