Alp Disiplini Kayak Yarışları nefes kesti

SİVAS (İHA) - Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan "Alp Disiplini 1. Ayak Büyük Slalom Yarışları" Sivas'ta yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 110 sporcunun katılımı ile Türkiye'nin en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde yapılan kayak yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda derece giren sporculara madalya takdim edildi. Ödül törenine Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, Türkiye Kayak Federasyonu teknik kurul üyeleri ve çok sayıda sporcu ve antrenör katıldı. Yarışlar toplu hatıra fotoğrafı çekilerek sona erdi. - SİVAS

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