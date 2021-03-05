Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı'ndan Lübnan'da 10 madalya

Alp Disiplini Çocuk Milli Takımı Lübnan'da düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası Slalom Yarışları'nda 6 altın, 4 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Mzaar Kfardebian Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışların ilk gününde Ada Hasırcı, Deniz Yazgan altın, Deren Öz ile Defne Akgerman gümüş madalya elde ederken, organizasyonun ikinci gününde Ada Hasırcı, Defne Akgerman, Murat Dilik, Erim Tüfekçi altın, Deren Öz ile Damla Örs ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan TKF Başkanı Ali Oto, antrenörlüğünü Yusuf Karta ile İbrahim Yıldırım'ın yaptığı milli takımı elde edilen başarıdan dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er