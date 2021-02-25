Alp Disiplini B Grubu Yarışları, Bursa'da düzenlendi

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), Alp Disiplini B Grubu Büyük Slalom 1. ve 2. etap müsabakaları 18 yaş altı yarışlarının Bursa'da düzenlendiğini duyurdu.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), Alp Disiplini B Grubu Büyük Slalom 1. ve 2. etap müsabakaları 18 yaş altı yarışlarının Bursa'da düzenlendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Uludağ Kayak Merkezi'nde 78 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Organizasyonda 12 yaş altı kadınlar kategorisinde Berra Kartal, erkeklerde Kayra Kıyıcı, 14 yaş altı kadınlarda Alya Çetintaş, erkeklerde Thomas Kaan Önol ve 16 yaş kadınlarda Berra Kartal, erkeklerde ise Can Göydaş, birinci oldu.

Müsabakalar sonrasında dereceye girenlere madalyaları, TKF Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Bayram Özcan ve il temsilcisi Güven Karadağ tarafından verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er