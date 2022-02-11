Alp Disiplini 1. Ayak Büyük Slalom Yarışmaları Sivas'ta tamamlandı

SİVAS (AA) - Türkiye Kayak Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Alp Disiplini 1. Ayak Büyük Slalom Yarışması, Sivas'ta sona erdi.

Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde 2 gün süren yarışlara, 17 ilden toplam 110 sporcu katılım sağladı.

Organizasyonu büyük kadınlarda Peri Tüfekçi birinci, Aygen Yurt ikinci, Sıla Kara üçüncü, büyük erkeklerde Yusuf Koç birinci, Yunuscan Erşan ikinci, Zülfücan Oruç da üçüncü oldu.

Öte yandan. 18 yaş altı bayanlarda Zerda Tımarlı birinciliği, Eda Şamgül ikinciliği, Yağmur Tuna ise üçüncülüğü elde etti. 18 yaş altı erkeklerde ise Demirkan Hasırcı birinci, Tuğrul Çemlek ikinci, Salih Yusuf Kartaltepe ise üçüncü sırayı aldı.

Dereceye girenlere madalyaları, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Buruciye A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Altun, Kayak İl Temsilcisi İrfan Erzurum, teknik kurul üyeleri Ahmet Yıldız ve Kürşat Üstündağ ile MHK Başkanı Ali Koçak tarafından verildi.