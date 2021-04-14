Alp Akar koronavirüse yakalandı
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Alp Akar koronavirüse yakalandı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Alp Akar koronavirüse yakalandı

'Sadakatsiz' dizisinde Asya ve Volkan'ın oğlu Ali karakterine hayat veren Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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'Sadakatsiz' dizisinde Asya ve Volkan'ın oğlu Ali karakterine hayat veren Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

Akar Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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