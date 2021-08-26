Alonso, gelecek yıl da Alpine F1 Takımı'nda yarışacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alonso, gelecek yıl da Alpine F1 Takımı'nda yarışacak

Alonso, gelecek yıl da Alpine F1 Takımı'nda yarışacak
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Formula 1 takımlarından Alpine, İspanyol pilot Fernando Alonso'nun 2022'de de kadrolarında olacağını duyurdu.

Formula 1 takımlarından Alpine, İspanyol pilot Fernando Alonso'nun 2022'de de kadrolarında olacağını duyurdu.

Alpine'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2005 ve 2006'da F1 şampiyonluğuna ulaşan Alonso'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

40 yaşındaki Alonso, iki yıl aranın ardından döndüğü şampiyonada topladığı 38 puanla takım arkadaşı Esteban Ocon'un bir puan gerisinde, pilotlar klasmanının 11. sırasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Deniz Akkaya Merve Boluğur
Spor Muslera Ali Koç Arda Güler Fatih Terim Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alonso, gelecek yıl da Alpine F1 Takımı'nda yarışacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:51:39. #1.16#

title