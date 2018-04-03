Aloğlu'ndan Mtso İçin Proje ve Danışmanlık Birimi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Ayberk Aloğlu oda için hazırladıkları 'Proje ve Danışmanlık Birimi' projesiyle üyelerinin çeşitli hibe ve desteklerden yararlanabilmesi için uzman bir kadronun hizmet vereceğini söyledi.

Bir ülkenin kalkınmasının yerelden başladığını kaydeden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı ve Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Yereli kaldıran aktörler bölgenin ve ülkenin dünya ile rekabet edilebilmesini sağlar. Bugünün Türkiye'sinde kalkınma için yeni birçok farklı destekler bulunmaktadır" dedi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar yapılmayan bir birimi daha yeni bir projemiz olarak hayata geçireceklerinin altını çizen Aloğlu, "MTSO Proje ve Danışmanlık Birimini kuruyoruz. Başta Manisa TSO olmak üzere üyelerimizin ve dileyen tüm kuruluşların Avrupa Birliği fonları, Kalkınma Ajansı, TKDK, KOSGEB ve benzeri tüm fon kaynaklarından yararlanılması için uzman bir kadro ile hizmete başlayacağız. Bu birim tüm kuruluşlara projeler konusunda seminer, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlayacaktır. Hibe fon kaynakları işletmeler için oldukça önemli bir finans kaynağı olmasına rağmen genele baktığımız büyük çaplı, ARGE, inovasyona yönelik projelerin ilimizin kapasitesine göre çok çok az olduğunu ve rekabette geride olduğumuzu görüyoruz. Böylece Manisa için bir sorunu daha projemiz ile çözeceğiz" diye konuştu.

Manisa markasını zirveye taşıyacaklarını vurgulayan Aloğlu şunları söyledi: "Manisa TSO olarak bu yeni adım ile Manisa'ya yeni kaynakların girmesini sağlayacak, Manisa markasını öncelikle ülkemizde en yukarıya taşıyarak örnek olacağız. Hibe fon kaynakları ile gerçekleştirilecek olan yatırımlar ile kurumsal eksikliğimizi giderek önce Avrupa 'ya sonra da Dünya'ya bir kez daha Manisa Markasını Manisalılar ile zirveye taşıyacağız." - MANİSA