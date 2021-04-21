'Alo pandemi pide hattı'
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'Alo pandemi pide hattı'

'Alo pandemi pide hattı'
Demirören Haber Ajansı / Barış KUL - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren ekmek fırınını işleten Zülküf Büyükaslan, Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılar için 'Alo pandemi pide hattı' kurdu.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 40 yıldır faaliyet gösteren ekmek fırınını işleten Zülküf Büyükaslan, Covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılar için 'Alo pandemi pide hattı' kurdu. Pandemi nedeniyle evinden çıkamayanlar, verilen telefon numarasını arayıp, sıcak ramazan pidesi isteyebiliyor.

Erciş ilçesi Van Yolu Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıl önce babası tarafından açılan fırını işletmeye devam eden Zülküf Büyükaslan, ramazan ayı başında, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlılar için 'Alo pandemi pide hattı' kurdu. Uygulama sayesinde özellikle yaşlılar, fırını arayıp, evlerine ramazan pidesi istemeye başladı.

Uygulanan memnuniyetle karşılandığını, özellikle zor durumda olan hasta ve yaşlılar için büyük kolaylık sağladığını belirten Büyükaslan, "Koronavirüsü her anlamda hayatımızı maalesef kısıtladı. Özellikle de yaşlı ve hastalara büyük sıkıntı yaşatıyor. Biz de bu durumda olanlara yardım edebilmek için böyle bir çalışma yapmaya karar verdik. Böylelikle evinden çıkamayan yaşlı, hasta kim varsa bu hat üzerinden bize ulaşıp ramazan pidesi siparişini verebiliyor. Umarız bu salgın bir an önce biter ve eski günlerimize döneriz" dedi.

İftar saatinde pide almaya gelenler, hasta ve yaşlılar için başlatılan uygulamayı çok beğendiklerini ve işletme sahibine teşekkür ettiklerini söyledi.  


'Alo pandemi pide hattı'
'Alo pandemi pide hattı'
'Alo pandemi pide hattı'
'Alo pandemi pide hattı'
'Alo pandemi pide hattı'
'Alo pandemi pide hattı'
'Alo pandemi pide hattı'
'Alo pandemi pide hattı'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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