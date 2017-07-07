Alo Hafriyat Vatandaşın Hizmetinde

Büyükşehir ekipleri, çevre kirliliği oluşturan ev ve işyeri moloz atıklarını Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin belirlemiş olduğu Hafriyat Depolama Sahalarına taşınmasını sağlayarak, sorun olmaktan çıkarıyor. Ev ve tadilat atıklarının toplanmasını isteyen vatandaşların 231 71 45 numaralı ALO Hafriyat hattını arayarak Manisa Büyükşehir Belediyesine müracaat etmeleri gerekiyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ev tadilat moloz atıklarını topluyor ve Hafriyat Depolama Sahasına taşıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, "Daha güzel bir kent oluşturma hedefi ile hareket ederek Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Görüntü kirliliği yaratan atıkların alınması için vatandaşların 231 71 45 numaralı telefonla Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na müracaat etmeleri yeterli oluyor. Vatandaşlarımızın adres ve telefon bilgileri 2017 Belediye Gelir Tarifesine göre tahakkukları yapıldıktan sonra Moloz yönetimi ekiplerimizce toplanmaktadır" dedi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Moloz atıklarının alınmasını isteyen vatandaşlarımız ilk olarak 231 71 45 numaralı hattan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına ulaşıyor. Ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden sicil numarası alarak, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne gelerek adres ve telefon bilgileri ile 2017 Belediye Gelir Tarifesine göre tahakkukları yapılıyor. Bu işlemlerden sonra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri belirtilen adrese giderek, inşaat ve yıkıntı atıklarını topluyor. Mevcut bölge de temizlenerek, vatandaşların zor duruma düşmemeleri sağlanıyor. Bu uygulama ile çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçildiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ertuğrul Yıldırım, moloz ve atıklarının toplanması ve taşınması noktasında vatandaşların ilgili numaradan Manisa Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçeceklerini söyledi.