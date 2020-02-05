Alo Evlat yardımları ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

05.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:44

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, son 1 yılda ihtiyaç sahiplerine 43 bin 850 kap sıcak yemek hizmeti verdi.



Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmasından bu yana hizmet veren Alo Evlat Sağlık Kulübü, ilçe sınırları içerisinde yaşayan yaşlı ve engelli vatandaşların, evlerine sıcak yemeklerini ulaştırmaya devam ediyor. "Sıcak Yemek" hizmeti ile yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara her gün düzenli olarak iki öğün 4 kap sıcak yemekleri görevli personel tarafından evlerine teslim ediliyor.



Sağlık durumları göz önünde bulundurularak hazırlanan yiyecekler, korunaklı kaplarda muhafaza edilerek vatandaşlarımızın evlerine sıcak olarak teslim ediliyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü 2019 yılı içerisinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara 43 bin 850 kap yemek hizmeti verildi. Bu hizmetten faydalanan ihtiyaç sahipleri ise hizmet için belediye ekiplerine teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA