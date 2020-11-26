Alo Evlat Sağlık Kulübü görev başında
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Alo Evlat Sağlık Kulübü görev başında

26.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:10
Alo Evlat Sağlık Kulübü görev başında

Kartepe Belediyesi'nin Alo Evlat Sağlık Kulübü, kısıtlamalarda ilçe genelinde vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşıladı.

Kartepe Belediyesi'nin Alo Evlat Sağlık Kulübü, kısıtlamalarda ilçe genelinde vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşıladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile ülke genelinde Covid-19 tedbirlerine uygulamasında kısıtlamaya gidildi. Bakanlık tarafından alınan karar uyarınca tüm yurtta olduğu gibi Kartepe'de de kısıtlama olan saatlerde hayat durdu. Kartepelilerin bütün ihtiyaçları Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından karşılandı. Ekipler pandemi önlemleri ile sürdürdükleri çalışmalarda, Kartepeliler'in temel ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra ilaç ve maaş çekimlerini de yerine getiriyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan Covid-19 tedbirlerine uygun olarak ilçe genelinde hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından karşılanmaktadır. Covid-19'dan önce de var olan Alo Evlat Sağlık Kulübümüz ve yardım zincirimiz, Covid-19 ile birlikte takviyelerimizle güçlendirdik. Arkadaşlarım tüm ihtiyaç sahiplerimizin çağrılarına en kısa sürüde yetişiyor. Uygulanan kısıtlamalara ilçemizde harfiyen uyuldu. Bu durum bizleri memnun ederken Covid-19 ile mücadelemizi hep birlikte kazanacağız" dedi. - KOCAELİ

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Alo Evlat Sağlık Kulübü görev başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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