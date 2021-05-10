Alo Evlat Kartepeliler'in her ihtiyacına koşuyor

Kartepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, tam kapanma sürecinde ilçedeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarına koşuyor.

Kartepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, tam kapanma sürecinde ilçedeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarına koşuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tam Kapanma" genelgesi Kartepe genelinde titizlikle uygulanıyor. Kapanma günlerinde ise Kartepe Belediyesi bünyesinde kurulmasından bu yana hizmetleriyle takdir kazanan Alo Evlat Sağlık Kulübü, ilçedeki vatandaşların bütün ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyor. 17 gün uygulanacak olan tam kapanmada ekipler, ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Özellikle 65 yaş üstüne hizmet vermek üzere kurulan Alo Evlat Sağlık Kulübü, 12 kişilik ekiplerle ilçe genelinde Covid-19 süreciyle birlikte hizmet alanını genişletti. Kartepe sınırları içerisinden gelene her türlü istek ve talepleri yerine getiren ekipler, vatandaşların da duasını alıyor. Hizmet hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerimiz başta olmak üzere belediyemizdeki tüm arkadaşlarımız salgın sürecinde de özveriyle çalışıyor. Bu süreçte rahatsızlığından veya sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı evlerinde kalan hemşehrilerimize her türlü desteği sağlıyoruz. İyi günde de kötü günde de beraberiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı