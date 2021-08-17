'Alo Çöp Acil' gece gündüz hizmette
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'Alo Çöp Acil' gece gündüz hizmette

'Alo Çöp Acil' gece gündüz hizmette
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi tarafından hizmet veren 'Alo Çöp Acil' ilçedeki hanelerden çıkan mobilya ve buna benzer atıkların anında toplanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Türkiye'deki en temiz ilçelerden birinin Keçiören'in olduğu ve şehrin bu özelliğini muhafaza etmek için çeşitli temizlik uygulamalarını hayata geçirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören'de temizlik işlerine yönelik hizmet çeşitliliğini artıran Keçiören Belediyesi, cadde ve sokaklarda oluşabilecek kötü görüntüyü ortadan kaldırmak ve vatandaşların evlerinde bulunan atıl eşyaların toplanmasında kolaylık sağlamak için Alo Çöp Acil ile hizmet vermeye devam ediyor.

İlçedeki temizliğin muhafaza edilmesinde vatandaşların da önemli rolü olduğunu söyleyen ve çöplerin dışarı çıkarılma saatleri konusunda çeşitli uyarılarda bulunan Başkan Altınok, "Keçiören Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor. İlçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye eşit hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çöplerin anında alınması için Alo Çöp Acil aracımız mesai mefhumu tanımaksızın hizmet veriyor. Alo Çöp Acil hizmetimize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, gündüz 0312 361 10 06 - gece ise 0312 378 77 16 nolu telefon numaralarını arayarak belediyemize ulaşabilirler. En önemlisi de çöpler 20:00 ile 22:00 saatleri arsında çıkarılmalıdır. Böylelikle ekiplerimizin ivedilikle sürdürdükleri çöğ toplama çalışmalarına yardımcı olunacaktır." ifadelerini kullandı. ?

Kaynak: Bültenler

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