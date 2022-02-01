"ALO 199" Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması'nda "En İyi Çağrı Merkezi" seçildi
AA, Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezi ALO 199, 80'den fazla ülkeden 2 bin çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması dünya finallerinde, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde birinci oldu.
İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezi ALO 199, 80'den fazla ülkeden 2 bin çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması dünya finallerinde, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde birinci oldu.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "80'den fazla ülkeden 2 bin çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri (CCW) yarışması dünya finallerinde, ALO 199, En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde dünya birincisi seçildi." ifadesi kullanıldı.
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel