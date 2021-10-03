ALO 199'a En İyi Çağrı Merkezi Ödülü - Haberler
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ALO 199'a En İyi Çağrı Merkezi Ödülü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ALO 199'a En İyi Çağrı Merkezi Ödülü

İNüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) Çağrı Merkezi ALO 199, ContactCenterWorld.comun (CCW) düzenlediği EMEA (Avrupa-Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

İNüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) Çağrı Merkezi ALO 199, ContactCenterWorld.comun (CCW) düzenlediği EMEA (Avrupa- Orta Doğu ve Afrika ) bölge finallerinde En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

İçişleri Bakanlığı, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi ALO 199'un ContactCenterWorld.comun (CCW) gerçekleştirdiği EMEA bölge finallerinde En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) Çağrı Merkezi ALO 199, 80'den fazla ülkeden 2 bin şirketin katıldığı çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu olan ContactCenterWorld.comun (CCW) gerçekleştirdiği EMEA (Avrupa-Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı. Böylece NVİGM Çağrı Merkezi ALO 199, Contact Center World Events'in online olarak düzenlenecek olan dünya finallerinde En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde EMEA bölgesini temsil etme hakkını kazandı. Uluslararası çağrı merkezi endüstrisinin buluştuğu Contact Center World Events kapsamında 40 ayrı kategoride yarışma düzenleniyor ve dünyadaki en iyi çağrı merkezleri belirleniyor. Bölge finallerinde birinci gelen çağrı merkezleri daha sonra organizasyonun dünya finallerinde yarışıyor." - ANKARA

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Haber: ALO 199'a En İyi Çağrı Merkezi Ödülü - Haberler
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