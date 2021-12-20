Alo 190 IP Entegre Çağrı Merkezi Projesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı dev bir projeyi daha hayata geçirdi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, vatandaşlarımıza sunulan fetva hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik Alo 190 IP Entegre Çağrı Merkezini hayata geçirdi.

IP altyapı sayesinde mekandan bağımsız hizmet verilebiliyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanı İbrahim KÖSE, Alo 190 IP Entegre Çağrı Merkezi projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte, fetva çağrılarının cevaplanabilmesi için artık Müftülüklerde sabit telefon başında bekleme zorunluluğunun tamamen ortadan kalktığını, IP tabanlı sistem sayesinde fetva vermekle görevli personelin artık internet bağlantısını kullanarak mobil uygulamaları aracılığıyla da mekandan bağımsız olarak vatandaşların dini sorularına cevap verebildiklerini, özellikle pandemi sürecinde fetva bürolarında görevli personelin cep telefonları aracılığıyla evlerinden de fetva verme imkanına kavuştuklarını dile getirdi.

Telefon masrafları sıfıra indi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yapılan açıklamada, internet protokolü üzerine kurulu yeni sistemle birlikte il müftülüklerinde Alo 190 Fetva hizmeti için birçok telefon hattına ücret ödenmesinin de önüne geçildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, yeni kurulan Alo 190 IP Entegre Çağrı Merkeziyle;

Esnek çağrı dağıtım senaryoları sayesinde bir ilimizin fetva sisteminde yoğunluk yaşanması halinde çağrıların çevre illere yönlendirilerek vatandaşlara daha kısa sürede cevap verilmesinin sağlandığı,

Tüm görüşmelerin ek bir donanıma ihtiyaç duymadan sesli kayıt altına alınabildiği ve bu kayıtların istenildiği an dinlenilerek olası ihtilafların engellenebildiği,

Kapsamlı, gerçek zamanlı ve esnek raporlama sistemleri sayesinde kurumun ve görevli personelin performansının kontrol edilerek gerektiğinde hızlı ve etkin şekilde müdahalelerin gerçekleştirilebildiği,

Karşılanan tüm çağrıların durumlarının web tabanlı uygulama ekranında görüntülenebildiği, fetva görevlilerinin sistem üzerinde geçirdikleri aktif sürelerin ve molaların, cevaplanamayan aramaların, kuyrukta bekleyen çağrıların ve bekleme sürelerinin ayrıntılı şekilde raporlanabildiği,

Merkezi yöneticilerin (supervisor) tek ekran üzerinden kuyrukta bekleyen çağrı sayılarını, vatandaşlarımızın fetva sormak için ne kadar süredir beklediğini, fetva görevlilerinin kiminle ne kadar süredir görüştüğünü ve hangi görevlinin ne durumda olduğunu canlı takip edebildiği, gerekli durumlarda anlık müdahalelerde bulunulabildiği,

Kaydedildi.

Geçtiğimiz ay itibarıyla Aile ve Dini Rehberlik Bürolarının da Alo 190 IP Çağrı Merkezi Sistemine entegre edildiği ifade edildi.

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