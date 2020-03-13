Alo 185 ile hızlı çözüm Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü sağlam altyapı inşa ederken yenilenen altyapısıyla ALO 185 çağrı merkezinde 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Bu kapsamda 2019 Nisan ayında itibaren toplam 190 bin 633 çağrıya cevap veren Çağrı Merkezi MASKİ'ye ilişkin talep ve istekleri hızlı bir şekilde cevaplandırıyor. ALO 185 çağrı merkezi yenilenen altyapısı ve aktif çalışmalarıyla vatandaşların MASKİ'ye dair istek, öneri ve şikâyetlerini çözüme kavuşturuyor.

Malatya'nın merkez Battalgazi, Yeşilyurt ve 11 ilçesindeki vatandaşlar istek ve taleplerini istedikleri zaman ALO 185 Çağrı Merkezini arayarak MASKİ'ye bildiriyor.

2019 Nisan ayından itibaren toplam 190 bin 633 çağrıya cevap vererek kesintisiz hizmet sunan ALO 185 Çağrı Merkezi öncelikli olarak vatandaş memnuniyetini sağlıyor. Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılar, personeller tarafından ilgili birimlere aktarılarak istek ve taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması sağlanıyor.

ALO 185 Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların kayıt işlemi tamamlandıktan sonra vatandaşa kayıt ile ilgili bilgilendirme mesajı iletiliyor. Kaydı oluşturulan arızanın bilgisi arıza türüne göre sahada bulunan ilgili ekiplere iş emri olarak anında bildiriliyor. Sahadaki ilgili personel arızanın çözüme kavuşması için gerekli çalışmaları yaptıktan sonra detaylarını online olarak kaydedip işi sonlandırıyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte talebi oluşturan vatandaşa bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Daha sonra vatandaşlar aranarak başvurusuyla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor.

Kaynak: Bültenler