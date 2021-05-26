ALO 153 tam kapanmada 50 bin çağrıya cevap verdi
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ALO 153 tam kapanmada 50 bin çağrıya cevap verdi

ALO 153 tam kapanmada 50 bin çağrıya cevap verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi'nde salgın tedbirleri kapsamında tam kapanma boyunca toplam 50 bin çağrıya cevap verilerek, vatandaşların istek, talep ve şikayetleri sonuçlandırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi'nde salgın tedbirleri kapsamında tam kapanma boyunca toplam 50 bin çağrıya cevap verilerek, vatandaşların istek, talep ve şikayetleri sonuçlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi, sorunların giderilmesi ve vatandaşlar tarafından gelen anlık soruların yanıtlanması anlamında gerekli kolaylığı sağlamaya devam ediyor. Alo 153 İletişim Merkezi'ne tam kapanma tarihleri olan 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ulaşım hizmetleri, sosyal destekler, zabıta hizmetleri ve tam kapanma hakkında bilgi talepleri en çok gelen konular oldu.

Kayserililerin hayatını kolaylaştırmak için kurulan Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi sayesinde vatandaşlar istek ve taleplerini bildirmek için ücretsiz olarak sadece 153'ü tuşlayıp, 16 ilçenin tamamından her türlü şikayet ve isteklerini kolaylıkla bildirebiliyorlar. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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