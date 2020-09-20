"Alo 153 Kent Yönetim Merkezi" ihaleye çıkıyor
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"Alo 153 Kent Yönetim Merkezi" ihaleye çıkıyor

Samsunlular ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenecek olan 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası' 21 Eylül Pazartesi günü ihaleye çıkıyor.

20.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 20.09.2020 14:39

Samsunlular ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenecek olan 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi Hizmet Binası' 21 Eylül Pazartesi günü ihaleye çıkıyor.

Altyapıdan üstyapıya kadar her alanda şehri geleceğe taşımak için gece gündüz çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaş ile belediye arasında köprü kuracak, iletişimi güçlendirecek 'Alo 153 Kent Yönetim Merkezi' hizmet binasının yapımı için ihaleye çıkıyor. Projesi hazırlanan merkezin yapımı için 21 Eylül'de ihaleye çıkacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, binayı en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacak.

17 ilçenin tamamıyla ilgili her türlü şikayet ve taleplerin alınacağı merkezin 7/24 hizmet vereceğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kurulan bu merkez sayesinde vatandaşlar, şikayetlerini bildirmek için farklı telefon numaralarını aramayacak. 153'ü tuşlayarak 17 ilçenin tamamıyla ilgili her türlü talep ve şikayetleri kolaylıkla bildirecekler" dedi.

Küreselleşmeyle ve yeni dijital teknolojilerle birlikte dünyanın hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştiğini ifade eden Başkan Demir, "Bir kurum, başarısını ve sürdürülebilir kalitesini sağlamak için değişmelidir. Projenin amacı bu değişimle birlikte belediye ve vatandaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek ve vatandaşın taleplerini hızlı ve etkili şekilde karşılayarak vatandaş odaklı yönetim anlayışını benimsemektir. Samsun Alo 153 Binası, Atatürk Bulvarı üzerinde, raylı sistem hattına paralel konumda bulunmaktadır" diye konuşu.

Toplam inşaat alanının 983.46 metrekare olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ayrıca şunları söyledi:

"Bu proje bizim için çok önemli. 1 milyon 350 bin insanımız dahil, şehir dışındaki ve yurt dışındaki vatandaşlarımız, belediye ile irtibat kurabilecek. Önerisini, eleştirisini talebini buradan bize ulaştırabilecek." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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