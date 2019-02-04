Alnus Yatırım: Ocak Aylarında Zamlar Daha Az Etkili

– Tüketici enflasyonunun, geçen yıl Ocak ayındaki yüzde 1.02'lik artış sonrasında bu yıl Ocak ayında da yüzde 1.06 arttığına işaret edilen Alnus Yatırım değerlendirmesinde, "Neredeyse geçen yılla aynı seviyede olan aylık enflasyonun, 2013-2017 arasındaki 5 yılda yüzde 1.1 - yüzde 2.5 arasında olduğunu dikkate alırsak iki yıldır Ocak aylarında zamların daha az etkili olduğunu söyleyebiliriz" denildi.

Alnus Yatırım'ın "2019 Ocak TÜFE analizi"nde şu değerlendirmeler yapıldı:

"2019 Ocak'ta aylık en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Oysa 2018 Ocak'ta gıda fiyatlarındaki artış yüzde 1.67 olmuştu. Bu kışa sert gıda fiyatları artışı ile başladığımızı gösteriyor. Zaten ayın en çok fiyatı artan ürünleri arasında; taze biber çeşitleri yüzde 63-yüzde 87 arasında artışla öne çıkarken patlıcan yüzde 81, ıspanak yüzde 66, taze fasulye yüzde 53, domates yüzde 51 havuç yüzde 33 zam görmüş. Geçmiş yıllara baktığımızda bu kadar sert bir gıda artışı görülmemiş. Örneğin son 4 yılın Ocak ayında Ispanak ortalamada yüzde 11, havuç yüzde 9.0 fiyat artışı yaşamış.

"Ancak gıda ürünleri içinde bazı ürünlerde de sert düşüşler gözleniyor. Özellikle marketlerde satılan işlenmiş ürün fiyatlarında: salam yüzde 30, sosis yüzde 22, sucuk yüzde 16, bal yüzde 16, zeytinyağı yüzde 17, mayonez yüzde 18, ketçap yüzde19 fiyatları düşmüş. Bu derece güzel düşüş, son dört yılda hiç olmamış bir şey.

"2019 Ocak'ta fiyat en çok artan ürün yüzde 121 ile köprü geçiş ücretleri oldu. Geçmiş Ocak'lara baktığımızda 2015'de hiç artmayan ücret, 2016'da yüzde 40, 2017'de yüzde 47, 2018'de yüzde25, 2019'da yüzde121 arttı.

"TUİK, seçilmiş ürünlerde en çok artanlara bu ürünü eklememiştir. Çünkü TÜFE endeks hesaplamasında ağırlığı çok düşüktür, yüzde 0.0045. Bir diğer ciddi artış Özel Lise Ücretinde yüzde 77.3 ile görülmektedir. Burada en çok aylık bazda fiyatı artan ürünleri listeliyoruz.

"2018 Ocak'ta yüzde 2.42 artan sağlık ürünleri enflasyonu 2019 Ocak'ta yüzde 3.56 artış yaşadı. Öne çıkan unsurlara baktığımızda ilaçları görüyoruz. Son dört yılın Ocak ayında ortalama yüzde 5 düşen ilaç fiyatları bu yıl yüzde 19 artış yaşamış ve ortalama fiyat 14.1 liraya yükseldi. Bu Ocak'ta yüzde 10 yükselen sezaryanla doğum ücreti ise ortalamada 2060 liraya yükselmiştir. Uzman Doktor Muayene Ücreti ise yüzde 4.0 ile tek azalış yaşanan kalem oldu. Üstelik geçmiş dört yılda ortalama artış yüzde 3.5 olmuştu.

"Şubat aylarında indirimde zirve yapan tekstil sektörü, bu indirimleri Ocak ayına çekmiş gözüküyor. Son dört yılda ortalamada 5-yüzde10 indirimlerin gözüktüğü Ocak aylarında bu yıl yüzde 35'e varan indirimler gözüküyor. Örneğin etek fiyatlarında genelde 4 yıl yüzde 7.5 indirim yapılırken bu yıl yüzde 37 indirim yapılmış. Elbise fiyatlarında yüzde 11 olan indirim oranı bu yıl yüzde 35'e ulaşmış. Aynı şekilde bu yıl hem erkek hem kadın kazağı, erkek ceketi ve kadın hırkası yüzde 35 indirimle dikkat çekiyor.

"Ayakkabı ve botta aynı durum sözkonusu değil. Geçen yıllardaki indirim yani yüzde 10 a ulaşamayan indirimler bu yıl da aynen devam etmiş. İşte bu giyim ürünlerindeki ekstra indirimler sayesinde 2018 Ocak'ta yüzde 6.02 aylık değişim 2019 Ocak'ta yüzde 7.95 oldu." - İstanbul

Kaynak: DHA