Alnındaki mühür dövmesiyle kendini 'Hızır' olarak tanıtan dolandırıcının cezası onandı - Haberler
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Alnındaki mühür dövmesiyle kendini "Hızır" olarak tanıtan dolandırıcının cezası onandı

AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel
Alnındaki mühür dövmesiyle kendini

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, bir türbede alnına yaptırdığı dövmeyi gösterip kendini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıttığı kadını kandırarak altınlarını alan sanığa, "nitelikli dolandırıcılıktan" verilen hapis cezasını onadı.

KAYSERİ (AA) - Yargıtay 15. Ceza Dairesi, bir türbede alnına yaptırdığı dövmeyi gösterip kendini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıttığı kadını kandırarak altınlarını alan sanığa, "nitelikli dolandırıcılıktan" verilen hapis cezasını onadı.

Kayseri'deki Seyyid Burhaneddin Türbesi'nde yanına gittiği kadına, alnına yaptırdığı mühür şeklindeki dövmeyi gösteren kişi, "Beni sana Allah gönderdi, ben Hızır Aleyhisselamım, bak burada Hızırlık mührüm var." dedi.

Kandırdığı kadının çantasındaki paraları, parmağındaki altın yüzüğü alan kişi, cebinden çıkardığı siyah renkli tohumları kadına verdi. "Bunlar cennet ağacı tohumudur, berekettir, bunları evine dik." diyerek yanından ayrıldığı kadını, bir gün sonra yine türbede bulan sanık, bu kez, "Seni gönderen gönderdi, gel bakalım seninle biraz sohbet edelim. Senin evinde paran ve altınların var, onları bana getireceksin, ben de senin adına hayır yaparak bunları dağıtacağım." diyerek tekrar kandırdı.

Kadın evden getirdiği, 5 burma 22 ayar bilezik, 22 ayar bileklik, takı seti, bir küçük çeyrek altın, bir taşlı yüzük, 100 avro ve 700 lira civarında parayı sanığa verdi.

Sanık, kadından ayrıca yiyecek ve kıyafet de istedi. Kadın, evden getirdiği bir miktar yiyecek ile eşinin pantolon, ceket, kemer gibi kıyafetlerini de verdi.

Çevredekilerin, kadının durumunu fark edip, dolandırıldığını anlamaları üzerine, kişiden şikayetçi olundu.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hapis cezasını onadı. Dairenin kararında, mahkemenin mahkumiyet yönündeki kabulünde isabetsizlik görülmediği belirtildi.

AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri
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