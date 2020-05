Alnında kuş figürü bulunan 'Casper' görenleri şaşırtıyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Dirik ailesinin sahibi olduğu Casper isimli at, ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, alnında kuş figürü bulunan 20 aylık at hamile ile fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor.

Nazilli ilçesinde 20 aylık hamile Casper isimli rahvan yarış atı, alnında bulunan kuş figürü nedeniyle görenlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, Casper ile hatıra fotoğrafı çektirebilmek için sıraya giriyor. Aydoğdu Mahallesi'nde oturan ve yarış atlarına ilgi duyan at sahibi Bilal Dirik, "Ben rahvan at sevdalısıyım. Bu atı 2- 3 aylıkken aldım. Alnındaki figür ilk zamanlarda bu kadar belirgin değildi. Kuş figürü, atımız büyüdükçe belirgin olmaya başladı. Şu anda atımız 20 aylık. Hamile ve doğumuna bir ay kaldı. Doğumundan sonra antrenmanlara başlayacağız. Hedefimiz Rahvan at yarışlarında iyi dereceler elde edebilmek" dedi.

'ATIMIZA YOĞUN BİR İLGİ VAR'Casper isimli atı birçok vatandaşın gelip görmek istediğini ve fotoğraf çektirdiğini belirten Dirik, "Bu at sevdası bende küçük yaşlardan beri var. Daha önceleri birkaç atımız oldu ama bu atımız gibi olmamıştı. Bu atımız, aile olarak hepimize alıştı. Kendisini de ailecek çok seviyoruz. Atımız, evimizde bahçe içerisinde kalıyor. Gündüzleri dışarıda duruyor. Yem, arpa, buğday, yonca ve bakkaldan aldığımız kek ile besliyorum. Tabii doğum yaptıktan sonra antrenmanlara başladığımız zaman beslenmesi biraz daha iyileşecek. Şu anda atımıza yoğun bir ilgi var. Gelip görmek istiyorlar ve fotoğraf çekiliyorlar" diye konuştu.'AİLEMİZİN BİR PARÇASI OLDU'Casper ile çok iyi anlaştıklarını aktaran Hülya Dirik, "Eşim ile birlikte at yarışına gitmiştik. Bu atı küçükken görmüştüm. Benim bu atı çok sevdiğimi bildiği için bir gün sürpriz yaptı ve satın aldı. Casper da beni çok seviyor. Ben onu kendi elimle kek ile besliyorum. Hiç peşimden ayrılmıyor. Kendisini sevdiğim ve beslediğim için bana daha farklı bir şekilde yaklaşıyor. Çevremizde de atımıza çok iyi bir ilgi var. Atımız ailemizin bir parçası oldu. 4 kişilik bir aileydik, şu an 5 kişi olduk. Casper'ın yakında doğum yapmasıyla birlikte 6 kişi olacağız" dedi.

Ailenin küçük kızı Eflal Dirik de, "Atımızı çok seviyorum. Onun adını ablam ile birlikte koyduk. Casper'ı çok seviyoruz" şeklinde konuştu. Büyük kızları Hilal Dirik ise, "Atımızı ben de çok seviyorum. Yavrusu olduğunda ona bineceğim. Ailemizin bir parçası oldu" dedi.

Kaynak: DHA