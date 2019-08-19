Almus'ta karakucak güreşleri yapıldı

19.08.2019 12:34

Tokat'ın Almus ilçesinde karakucak güreşleri yapıldı.

Almus Kaymakamlığı, Almus Belediye Başkanlığı ve Almus Doğa Sporları Derneğince (ADOS) düzenlenen Almus 1. Dostluk ve Kardeşlik Festivali bünyesinde karakucak güreşleri yapıldı.

Büyükler ve yıldızlar kategorisindeki güreşlere 330 güreşçi katıldı. Güreşlerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Güreşlere, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA