Almoez Ali kimdir? Kaç yaşında, nereli? Almoez Ali mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?
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Almoez Ali kimdir? Kaç yaşında, nereli? Almoez Ali mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?

23.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:24
Almoez Ali kimdir? Kaç yaşında, nereli? Almoez Ali mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın Almoez Ali'yi takibe aldığı iddia edildi. Yaşanan gelişme spor dünyasında geniş yankı uyandırırken sporseverler Almoez Ali mevkiisi ne Almoez Ali kimdir? Almoez Ali kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Kadrosuna takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Almoez Ali'la ilgilendiği iddia edildi. Peki,Almoez Ali kimdir? Almoez Ali kaç yaşında, nereli? Almoez Ali mevkiisi ne? İşte, detaylar…

ALMOEZ ALİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Ağustos 1996

Kaç yaşında: 24 yıl yaşında

Nereli:Hartum, Sudan

Boy: 1,8 m

Mevki: Forvet

Almoez Ali, Sudan doğumlu, forvet pozisyonunda görev yapan, Dûrî Nücûm Katar takımlarından Al-Duhail'de ve Katar millî futbol takımı'nda forma giyen futbolcudur. 2019 AFC Asya Kupası'nı kazanan Katar millî futbol takımı'nın oyuncularından bir tanesiydi. Turnuvada attığı 9 gol ile gol kralı olmuştur.

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