Almetyevsk Ile Kardeş Şehir Protokolü Imzalandı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Almetyevsk Belediyesi Almetyevsk şehri arasında kardeş şehir protokolünü imzaladı. Almetyevsk Belediye Başkanı A. R. Hayrulin'i makamında ağırlayan Başkan Karaosmanoğlu " Türki Cumhuriyetleri ile olan bağlarımızı daha da ilerletecek bu protokolle, karşılıklı işbirliği içinde hizmetler üreteceğiz" dedi.

ALMETYEVSK ŞEHRİ İLE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tataristan Cumhuriyeti Almetyevsk Belediyesi Almetyevsk şehri ile kardeş şehir protokolü imzalandı. İmza töreni öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Tataristan Cumhuriyeti Almetyevsk Belediye Başkanı A. R. Hayrulin'i Büyükşehir Hizmet binasında ağırladı. Buluşmada Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Bayram Çolakoğlu hazır bulundu.

"BİRLİKTELİĞİMİZ DAHA SAĞLAM OLACAK"

Başkan Karaosmanoğlu Türki Cumhuriyetleri ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydederek" "Bizler tarihsel bağlarımızı günümüzde de sürdürmek adına bu birliktelikleri sürdürmeye gayret ediyoruz. Tataristan Cumhuriyeti Almetyevsk şehri ile imzalayacağımız bu protokol ile bu birliktelik daha da sağlam hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

"TECRÜBELERİNİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Tataristan Cumhuriyeti Almetyevsk Belediye Başkanı A. R. Hayrulin ise şehirlerinin Kocaeli ile benzerliklerinin olduğunu kaydederek" Şehrimiz sanayinin olduğu bir kent. Fakat Kocaeli'de bir o kadar gelişmiş yapılar, yemyeşil bir doğa mevcut. Sizlerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bu yönde Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na çok teşekkür ederim" dedi.

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Konuşmaların ardından kardeş şehir protokolü imzaları atıldı. Protokol çerçevesinde ekonomik, sosyal ve ulaşım alanları ile ilgili işbirliğini geliştirmek üzere bir yol haritası çizilerek tecrübe paylaşımı, uzman değişimi programları ve çeşitli projeler gerçekleştirilecek. Proje ve iş birliği süreçlerinde, kamu kurumları, yerel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları, eğitim kurumları, uluslararası örgütler vb. kuruluşlar ile bir arada çalışarak hizmetler üretilecek.