Almeda Abazi: Efe doğunca babamın ölümünü kabullendim
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Almeda Abazi: Efe doğunca babamın ölümünü kabullendim

Almeda Abazi: Efe doğunca babamın ölümünü kabullendim
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bir süre önce koronavirüse yakalanan 9 aylık hamile oyuncu, "Nefes darlığı devam ediyor" dedi.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan 9 aylık hamile oyuncu, "Nefes darlığı devam ediyor" dedi.

2008'de Miss Globe yarışmasını kazandığını, aynı yıl babasını kaybettiğini anlatan Abazi şöyle konuştu:

"Babam vefat edince Arnavutluk'tan Türkiye'ye gelme kararı aldık. Zaten artık Tiran'da duramıyordum, her şey babamı hatırlatıyordu. Oğlum Efe'nin doğduğu gün, babamın ölümünü kabul ettiğim gün oldu. Keşke daha önce doğursaymışım diyorum, hayatımı değiştirdi."

Kaynak: Hürriyet

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