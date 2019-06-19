Almaz-Antey'in eski yöneticisi Aşurbeyli: "Rusya ve Türkiye ortaklaşa S-400 sistemlerini üretebilir"

Rusya'nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey'in eski yöneticisi İgor Aşurbeyli, Rusya ve Türkiye'nin ortaklaşa S-400 füze savunma sistemlerini üretebileceğini söyledi.

Rusya'nın en gizli sanayi kuruluşu olan Almaz-Antey bilim ve araştırma şirketinin eski yöneticisi, Rus askeri-sanayinin ürettiği S-300 Favorit ve S-400 Triumph füze savunma sistemlerini üreten Azerbaycan asıllı İgor Aşurbeyli açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Türkiye'nin ortaklaşa S-400 sistemlerini üretebileceğini belirten Rus savunma şirketi Almaz-Antey'in eski yöneticisi İgor Aşurbeyli, "Elbette, bu mümkün. Bu, silah ticaretinde uluslararası bir deneyim. Alıcı ülke her zaman üretimin bir kısmının kendi ülkesinde olmasını istiyor. Her şeyden önce alıcı ülke endüstrisini yükseltmek istiyor, yeni teknolojide öğrenmek ve gelecekte bu sistemleri özgürce üretmek istiyor. Buna en uygun örnek ülke Çin'dir. 20 yıldan fazladır, Rusya'dan S-300'leri satın alıyorlardı. Bundan sonra hiçbir şey bir şey almayacaklarını ve kendilerinin üreteceklerini söylüyorlardı. Ancak nedense kendileri üretemediler ve şimdi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemlerini alıyorlar" diye konuştu

ABD'nin Türkiye'deki S-400'ler üzerindeki baskısına değinen Aşurbeyli, "ABD'nin Türkiye'deki S-400'ler üzerindeki baskısına gelince, bugün dünyada S-400 füze savunma sistemlerinin bazı teknik göstergelerine bakıldığında eşi benzeri olmadığını söyleyebilirim. Bence bu sebeplerden biri. Diğer bir sebep de, ABD'nin silah piyasasının sadece kendisinin kontrolü altında olmasını istemesidir. Ancak bu dürüst bir rekabet değil. Çünkü dürüst bir rekabet, kendi ürününün kalitesini ispatlamak için yapılan rekabettir. Alıcı ülkeye kendi ürettiğiniz silahları alması için baskı göstermek doğru değil" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA