Almaya'dan Paris ve güney Fransa için seyahat uyarısı
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Almaya'dan Paris ve güney Fransa için seyahat uyarısı

Almanya, Fransa'da artışa geçen korona virüs vaka sayısı nedeniyle Paris ve çevresi ile Fransa'nın güney bölgeleri için seyahat uyarısı yayınladı.

Almaya'dan Paris ve güney Fransa için seyahat uyarısı
25.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:06

Almanya, Fransa'da artışa geçen korona virüs vaka sayısı nedeniyle Paris ve çevresi ile Fransa'nın güney bölgeleri için seyahat uyarısı yayınladı.

Fransa'da yeniden artışa geçen yeni tip korona virüs vakalarının ardından Almanya'dan hamle geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın başkenti Paris ve çevresi ile Provence-Alpes-Cöte d'Azur bölgeleri için seyahat uyarısı yayınladı. Paris ve çevresi ile Fransa'nın güneyi Robert Koch Enstitüsünün (RKI) sürekli güncellediği riskli ülkeler ve bölgeler listesine eklendi.

Bir kentin ya da bölgenin risk bölgesi olarak sınıflandırılması, geri dönen tatilcilerin korona virüsü test etmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Bu riskli bölgelerden dönen tatilcilere uygulanan ücretsiz testin alınana kadar evde karantinaya alınmaları gerekiyor.

Bir risk alanı, 7 gün içerisinde 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde vaka sayısının 50'den fazla olması ile belirleniyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

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