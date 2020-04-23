Almaya'da bir evde patlama: 1 ölü, 4 yaralı
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Almanya, Köln, 3. Sayfa, Haber

Almaya'da bir evde patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentindeki bir evde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

23.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:39
Almaya'da bir evde patlama: 1 ölü, 4 yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentindeki bir evde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentinin Mülheim semti Wichheimer sokağında bulunan bir evde patlama yaşandı. Akli dengesi yerinde olmayan 79 yaşındaki Alman vatandaşının oturduğu evi havaya uçurduğundan şüphelenildiği belirtildi. Patlama sonucu evin büyük bir bölümü çökerken 4 kişi de yaralandı. Etrafta bulunan birçok ev ve araç da zarar gördü.

Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaralılara ambulanslarda müdahale edildi. Uzun süre evden çıkarılamayan ev sahibinin cansız bedeni, yangının söndürülmesinden sonra 6 arama kurtarma köpeği ile yapılan aramanın ardından bulunarak çıkarıldı.

Yerel basına yansıyan haberlerde, daha önce birçok kez akıl hastanesinde yattığı ve başka tehlikeli suçlar da işlediği belirtilen kişinin cezai ehliyetinin olmadığı öne sürüldü. - KÖLN

Kaynak: İHA

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