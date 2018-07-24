Almanyalı Türkler Mesut Özil'e Destek Çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen resmin ardından başlayan tartışmalar nedeniyle Almanya Milli Takımı için oynamayacağını açıklayan ve Almanya'da gündeme oturan Mesut Özil'e, bu ülkede yaşayan Türkler destek çıktı.

Almanya'nın Duisburg şehrinde mikrofon uzatılan bazı esnaf ve sokakta dolaşan vatandaşlar, Almanya'da tartışmaların hedefinde olan Mesut Özil'e destek çıktı.

Vatandaşlar, "Mesut'un kararı doğru, hatta geç kalınmış bir karar; Mesut'a karşı ağır eleştiriler yapıldı, bunu asla hakketmedi. Islıklandığı maçın ardından bırakması gerekiyordu. Mesut'un şahsına yönelik tam bir saldırı yapıldı" şeklinde görüşler belirttiler. - Duisburg