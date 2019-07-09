Almanyalı Türkler gün sayıyor: Heyecandan uyuyamıyoruz

ALMANYA'da hac için düzenlenen kurslarda son eğitimlerini de alan hacı adayları, uçuş saatlerini beklemeye başladı. Bu yıl 5 bini Türk, 10 bin hacı adayının kutsal topraklara gideceği Almanya'da, hacı adaylarına kendi dillerinin yanı sıra Almanca olarak da bilgilendirme yapıldı.

İLK UÇUŞ 14 TEMMUZ'DA

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Hac ve Umre Organizasyonu Müdürü Tahir Köksoy, bu yıl 50. kez hac organizasyonuna hazırlandıklarını ifade ederek, "Mekke ve Medine'de tüm hazırlıkları tamamladık. Bu yıl tüm Almanya'dan 10 bin hacı adayına vize verildi. Avrupa'dan ilk kafile 14 Temmuz'da hareket edecek, tüm dünyadan farklı dilde, renkte insanlarla birlikte olacağız. Hac ibadetinin en çok ihtiyacımız olan kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyoruz" dedi.

AKLIMIZ FİKRİMİZ ORADA

Hacca Köln Troisdorf'tan gidecek olan Tayyib Aydın, yolculuğa günler kaldığını belirterek, "Geceleri heyecandan gözlerime uyku girmiyor, aklımız fikrimiz hacda" dedi.

Esna Nur Tuğrul isimli 22 yaşındaki kadın hacı adayı da "Çok güzel şekilde hazırlandık. İnşallah niyetimizde de bunu yerine getirmek var. Hacca ilk defa gidiyorum. Çok heyecanlıyım, inşallah kabul olur" dedi.