Almanyalı İş Adamı Köyüne Çocuk Oyun Parkı Yaptı

Almanya'da yaşayan Domaniç Berçin köyünden işadamı Emrullah Koca, çocuklar için yaptırdığı çocuk oyun parkının açılışı gerçekleşti. Domaniç ilçesi Berçin köyünde düzenlenen etkinlikte ilk olarak çocuklara oyuncak dağıtıldı.

Programda sanatçı Osman Demiröz birbirinden güzel parçaları seslendirdi.

Etkilliğe sanatçı Ankaralı Yasemin de katılırken, Almanya Kütahya Federeasyon Başkan Yardımcısı İsmail Taşçıoğlu da hazır bulundu. (EFE) - KÜTAHYA