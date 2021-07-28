Almanya Zonguldak Karaelmaslılar Dernek Başkanı Akyar'dan Vali Gürel'e Nezaket Ziyareti

Vali Fuat Gürel nezaket ziyareti kapsamında Almanya Zonguldak Karaelmaslılar Derneği Başkanı İsmet Akyar'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Vali Fuat Gürel nezaket ziyareti kapsamında Almanya Zonguldak Karaelmaslılar Derneği Başkanı İsmet Akyar'ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Akyar, dernek çalışmaları hakkında Vali Gürel'e bilgiler verdi.

Nazik ziyareti için Almanya Zonguldak Karaelmaslılar Dernek Başkanı İsmet Akyar'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Vali Fuat Gürel, Almanya'da yaşayan tüm hemşerilerimize selamlarını gönderdi.

Kaynak: Habermetre