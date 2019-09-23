Almanya yurt dışından 80 bin "ithal hemşire" alacak

23.09.2019 07:30

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede giderek büyük bir sorun halini almaya başlayan hemşire ve hasta bakıcı açığını gidermek için Meksika'ya resmi ziyarette bulundu. Almanya'daki özel ve kamu hastanelerinde 80 bine yakın sağlık çalışanı açığı bulunuyor.



Alman bakan Spahn, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında söz konusu seyahati "Meksikalı hemşirelerin Almanya'ya gelmeleri sürecini hızlandırmak" amacıyla yaptığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle