Almanya, Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenlerin ölümünün aydınlatılmasını istedi - Haberler
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Almanya, Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenlerin ölümünün aydınlatılmasını istedi

AA, Erbil Başay - Güncel
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Almanya, Yunanistan'ın geri ittiği düzensiz göçmenlerin ölümünün aydınlatılmasını istedi

Alman hükümeti, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması çağrısı yaptı.

Alman hükümeti, 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiği olayın aydınlatılması çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman hükümetinin Yunanistan- Türkiye sınırındaki ölüm haberlerinin, Alman hükümeti tarafından endişeyle not edildiği belirtilerek, "Olayın ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, prensip olarak, her türlü sınır korumanın her koşulda insani standartları karşılaması ve uluslararası ve Avrupa hukukunun geçerli hükümlerine uygun olmasının merkezi öneme sahip olduğu kaydedildi.

Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün donarak ölen 11 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 düzensiz göçmen de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ekipler aynı bölgede bugün de donarak ölen 7 düzensiz göçmenin cansız bedenini bulmuştu.

AA / Erbil Başay - Güncel

Yunanistan, Türkiye, Almanya, Alman, Güncel, Haber

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