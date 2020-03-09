Almanya, Yunanistan'da korunmaya muhtaç sığınmacı çocukları kabul edecek
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Avrupa Birliği, Yunanistan, Almanya, Güncel

Almanya, Yunanistan'da korunmaya muhtaç sığınmacı çocukları kabul edecek

Alman hükümetinin, Yunanistan'daki kamplarda bulunan ve özellikle korunmaya muhtaç sığınmacı çocukların bir kısmını ülkeye kabul etmek istediği bildirildi.

09.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:46
Almanya, Yunanistan'da korunmaya muhtaç sığınmacı çocukları kabul edecek

Alman hükümetinin, Yunanistan'daki kamplarda bulunan ve özellikle korunmaya muhtaç sığınmacı çocukların bir kısmını ülkeye kabul etmek istediği bildirildi.

Almanya Haber Ajansının (DPA) haberinde, Başbakan Angela Merkel başkanlığında hükümeti oluşturan partilerin liderlerinin yaptığı toplantıda, konuya ilişkin karar alındığı belirtildi.


Kararda Avrupa Birliği'nde (AB) "gönüllüler koalisyonu" oluşturulmak istendiği ifade edilen haberde, bu kapsamda Almanya'nın belirli sayıda çocuğu kabul edebileceği vurgulandı.


Almanya'nın Yunan adalarındaki insani durumdan dolayı 1000-1500 çocuk alarak Yunanistan'ı desteklemek istediği aktarılan haberde, söz konusu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta veya 14 yaşından küçük refakatsiz olanlar arasından seçileceğinin altı çizildi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'daki sığınmacı çocukların alınması için "gönüllüler koalisyonu"nda başka AB ülkelerinin de yer alacağına inandığını belirtti.

Fransa'dan böyle bir işareti aldıklarına dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, bundan dolayı gönüllüler koalisyonunun ikiden fazla ülkeden oluşacağına inancını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Manşet

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