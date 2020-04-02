Almanya yoğun bakım yatak sayısını 40 bine çıkardı Dünya genelinde etkili olan korona virüsü nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar yaşanan Almanya, yoğun bakım yatak sayısını 28 binden 40 bine çıkardı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüsü nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar yaşanan Almanya, yoğun bakım yatak sayısını 28 binden 40 bine çıkardı.

Alman Hastane Derneği (DKG) Başkanı Gerald Gass, Almanya'daki kliniklerin yoğun bakım yatak sayısının 28 binden 40 bine çıkarıldığını açıkladı. Yatak sayısıyla birlikte solunum cihaz sayısının da 20 binden 30 bine çıkarıldığını belirten Gass, hastanelerin solunum cihazı ihtiyacını karşılayabilecek durumda olduklarını, Almanya'daki hastanelerin doluluk oranının ise yüzde 50 civarında olduğunu söyledi.

Almanya yoğun bakım yatak sayısı bakımından ilk sırada

Almanya yoğun bakım yatak sayısı bakımından dünya ülkeleri sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor. Federal İstatistik Dairesinin yayınladığı rapora göre Almanya'da 100 bin kişiye 33.9 oranında yoğun bakım yatağı düşerken, Almanya'yı 100 bin kişiye 28.9 oranında yoğun bakım yatak sayısına sahip Avusturya takip ediyor. Üçüncü sırada ise 100 bin kişiye 25.8 oranında yoğun bakım yatağı sayısı ise ABD geliyor. Korona salgınından en çok etkilenen İtalya'da 100 bin kişiye 8,6 oranında yoğun bakım yatağı düşerken, İspanya'da 100 bin kişiye 9.7 oranında yoğun bakım yatak kapasitesi bulunuyor. - FRANKFURT

Kaynak: İHA