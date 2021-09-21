Almanya'yla varılan 'soykırım anlaşması'nı reddeden Namibyalılar meclisi bastı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'yla varılan "soykırım anlaşması"nı reddeden Namibyalılar meclisi bastı

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Almanya'yla varılan

Namibya'da, Almanya ile varılan soykırım tazminatı anlaşmasına tepki gösteren siyasetçiler ve kabile liderleri protesto düzenleyerek, meclis binasını bastı.

Namibya'da, Almanya ile varılan soykırım tazminatı anlaşmasına tepki gösteren siyasetçiler ve kabile liderleri protesto düzenleyerek, meclis binasını bastı.

Namibian Sun gazetesinin haberine göre, Almanya'nın soykırım özrünü ve 1,1 milyar avroluk kalkınma yardımını yeterli bulmayan göstericiler, kendilerine danışılmadan varılan anlaşmayı protesto etti.

Başkent Windhoek'te toplanan yüzlerce gösterici, yürüyüş yaptıktan sonra zorla meclis binasına girdi.

Meclisin soykırım anlaşmasını bugün oylamayı planladığı öğrenildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 28 Mayıs'ta, Almanya'nın Herero ve Nama halklarına karşı işlenen suçları "soykırım" olarak kabul ettiğini belirtmiş, jest olarak 30 yıl içinde kurbanların torunlarını desteklemek için 1,1 milyar avroluk bir fon oluşturulacağını aktarmıştı.

Namibya soykırımı

Namibya soykırımı, sömürgeci Alman güçleri tarafından 1904-1908 yılları arasında yerli Herero ve Nama halklarına karşı gerçekleştirildi.

Sömürgecilere karşı direnen halkların hedef alındığı soykırımda, en az 65 bin Heroro ve 10 bin Nama hayatını kaybetti.

Soykırım neticesinde, Herorolar nüfuslarının en az yüzde 70'ini, Namalar ise nüfuslarının en az yüzde 50'sini yitirdi.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
Almanya'yı karıştıran mektuplar! Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste aşkını ilan etmiş

Almanya'yı karıştıran mektuplar! Kadın polis, sinagogda katliam yapan teröriste aşkını ilan etmiş

 İTÜ'de Celal Şengör protestosu

İTÜ'de Celal Şengör protestosu

 İTÜ'DE CELAL ŞENGÖR PROTESTOSU

İTÜ'DE CELAL ŞENGÖR PROTESTOSU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra İrem Derici
Spor Mesut Özil Cristiano Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Recep Tayyip Erdoğan Güzel Sözler Fatih Terim Vladimir Putin Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Almanya'yla varılan 'soykırım anlaşması'nı reddeden Namibyalılar meclisi bastı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 20:21:11. #1.12#