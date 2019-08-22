"Almanya'yla ticaret hacmini 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum"

22.08.2019 09:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de yatırım yapan Alman iş insanlarının kararlığıyla iki ülke arasında 37 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmini en kısa sürede 50 milyar dolara çıkarabileceğimize inanıyorum." dedi.