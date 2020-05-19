Almanya'yı Merkel mi kurtardı? Almanya'da R0, yani bulaştırma kat sayısı, önlemler gevşetilmiş olmasına rağmen hala 1'in altında seyrediyor.

Almanya'da R0, yani bulaştırma kat sayısı, önlemler gevşetilmiş olmasına rağmen hala 1'in altında seyrediyor. Bu rakam birin altında seyretmeye devam ettiği sürece önlemler de gevşetilmeye devam edecek. Koronavirüse yakalananların sayısı çok olmasına rağmen ölüm oranları düşük olan Almanya, salgınla mücadelede başarılı olan ülkeler sıralamasında yer alıyor. Bunun pek çok nedeni var.

Almanya biraz geç kalmakla birlikte, salgına 16 Martta, hızlı ve kararlı bir biçimde müdahale etti.

Alt yapısı sağlam olan Almanya'da biyoteknoloji sanayii test sağlamakta, sağlam kurulmuş laboratuvar ağı da hızlı test yapmakta gecikmedi.

Federal yapıya sahip olması ve yerel yönetimlerin özerkliği organizasyonu kolaylaştırdı.

Milyarlık maddi yardım sağlanması, işsizlik oranlarını artırmadığı gibi ekonomiye olan güvenin tamamen sarsılmasını önledi.

Akademisyen kökenli bir siyasetçi olan Başbakan Angela Merkel'in başkumandan edası ile değil, bilim camiasının da lideri gibi davranması toplumda güveni arttırdı.

Alman basını da muhalefeti de hükümetin politikalarını destekledi. Halk ayrıntılı ve mümkün olduğu kadar şeffaf bir biçimde bilgilendirildi.

Ara ara protesto gösterileri olsa da halk, siyasetin taleplerine gönüllü bir biçimde uyum sağladı.