Almanya yeniden Suudilerle güvenlik işbirliğine başlıyor

09.09.2019 14:33

Alman hükümeti, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından durdurulan programa yeniden başlıyor. Berlin, Suudi sınır polislerini eğitmeleri için Riyad'a polis memuru gönderecek. Muhalefet ve sivil toplum karara tepkili.Yaklaşık 11 ay önce Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurmuştu. Şimdi Berlin'den Riyad'la ilişkileri normalleştirmek için bir adım geldi.



Spiegel dergisinin aktardığına göre, Başbakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları, Suudi sınır polislerini eğitmeleri amacıyla Suudi Arabistan'a Alman polis memuru gönderilmesi noktasında mutabakata vardı. Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinin Spiegel'a yaptığı açıklamaya göre, hükümet eğitim programına yeniden başlama kararı aldı.



Suudi sınır polisleri için eğitim ve danışmanlık misyonu, 2009 yılında başlamıştı. 2018 yılında programda toplam 70 Alman memur yer almıştı. 2018'in Ekim ayında da Kaşıkçı cinayeti nedeniyle program durdurulmuştu.



Federal hükümet geçmişte sözkonusu programı, Suudi sınırlarının korunmasının Almanya'nın "dış ve güvenlik politikası açısından çıkarına olduğu" argümanı ile gerekçelendirmişti. Hükümet ayrıca, eğitimin "bölgenin tamamında terörizmle mücadele açısından hayati bir önkoşul" olduğunu savunmuştu.



Muhalefet ve sivil toplumdan eleştiri



Yeşiller Partisi Meclis Grup Başkan Yardımcısı Konstantin von Notz, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin kararını eleştirdi. Von Notz, "Suudi Arabistan gibi bir hukuksuzluk devletiyle özellikle de güvenlik alanında işbirliği yapmak, Alman hükümeti ve izlediği politikanın güvenilirliğini zedelemektedir" diye konuştu.



Partinin İç Politika Sözcüsü Irene Mihalic ise, "Hükümet böyle bir kararı hangi gerekçelerle aldığını derhal açıklamalıdır" dedi.



Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Almanya temsilcisi Christan Mihr ise, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Özellikle de Suudi güvenlik makamlarıyla yapılacak bir işbirliği, Suudi rejimine verilecek tamamıyla yanlış bir mesaj olacaktır" açıklamasında bulundu.



Mihr, Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden sorumlu kişiler hukuk önüne çıkarılmadığı ve gazeteciler keyfi bir biçimde tutuklanmaya devam ettiği sürece, hükümetin Riyad ile ilişkileri bu şekilde normalleştirmemesi gerektiğini belirtti.



Suudi Arabistan, Yemen savaşı, insan haklarının ülkedeki durumu ve Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Alman kamuoyunun eleştirilerin odağında olan bir ülke. RSF'ye göre şu anda Suudi Arabistan'da en az 30 gazeteci tutuklu bulunuyor. Sözkonusu gazetecilerin cezaevinde işkenceye de maruz kaldıkları belirtiliyor.



KNA/BÜ,GA



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