Almanya, Yabancıların Şirket Alımında Kontrolü Sıkılaştıracak

Alman hükümetinin, ulusal güvenlik için önemli olarak görülen Alman şirketlerinin Avrupa Birliği (AB) dışından bir yatırımcı tarafından satın alınması durumunda daha kolay müdahale etmek için yasa teklifi hazırladığı bildirildi.

Die Welt gazetesinin gündeme getirdiği yasa taslağına göre, Almanya Ekonomi Bakanlığı, AB dışındaki bir yatırımcının Alman şirketinde en az yüzde 15 hisse alması durumunda müdahale edebilme hakkı kazanarak satın almayı veto etme olanağına sahip olacak. Mevcut durumda, yatırımcıların bir Alman şirketinde en az yüzde 25 hisseye sahip olması durumunda Alman hükümeti müdahale edebiliyor.

Yasa teklifinin özellikle savunma, altyapı veya siber güvenlikle ilgili teknoloji şirketlerine ilişkin olduğu belirtiliyor.

Alman hükümetine daha fazla kontrol yetkisi verecek yasa teklifinin, onaylanarak bu yıl içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

"Kritik sektörlerde satın alımları daha fazla gözden geçireceğiz"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, gazetede yer alan değerlendirmesinde, ülke için "kritik" olarak nitelendirilen sektörlerdeki Alman şirketlerini daha iyi korumak için hükümetin müdahale etme alt sınırının değişmesi gerektiğini belirtti.

Altmaier, bugüne kadar, bir Alman şirketinin hisselerinin yüzde 25 veya daha fazlasının yabancılar tarafından satın alınması durumunda Berlin'in müdahale etme hakkı bulunduğunu hatırlatarak, şimdi bu oranı düşürmek istediklerini, böylece kritik sektörlerde satın alımları daha fazla gözden geçirebileceklerini bildirdi.

Hükümetin yabancı yatırımları engellemeyi veya ticari korumacılığı teşvik etmeyi istemediğini belirten Altmaier, Alman şirketlerini kimlerin aldığını ve satın almanın arkasında hangi motivasyonun yattığını daha iyi bilmek istediklerini kaydetti.

Altmaier, yabancı yatırımcıların ülkeye yatırım yapmalarını istediklerini aktararak, "Elbette yabancı şirketlerin Almanya'ya yatırım yapmaya devam etmesini istiyoruz. Ancak hükümet olarak güvenliğimizi sağlama, kamu düzenini ve kamu güvenliğini koruma sorumluluğumuz da var. Şirket devralmaların yol açtığı olası tehlikeleri değerlendirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

- Çinli yatırımcılar hedefte

Berlin'in yeni yasasının öncelikle Çinli yatırımcıları hedef alması bekleniyor. Almanya, Çinli yatırımcıların ülkenin sanayisini olumsuz yönde etkilemesinden ve ülkenin ileri teknoloji alanındaki know-how'ının ülke dışına taşınması konusunda endişeler yaşıyor.

Alman hükümeti, geçen hafta otomotiv, uzay ve nükleer alanlarında yüksek güçlü metal üreten Alman Leifeld Metal Spinning AG'nin, Çinli Yantai Taihai Group tarafından satın alınması girişimine onay vermedi. Ülkede ilk olan kararın, "ulusal güvenlik" endişelerinden dolayı alındığı değerlendirilmesi yapılmıştı.

Merkezi ABD'de bulunan Diligent Corporation'ın, geçen hafta, Almanya ve Avrupa kıtasındaki işletmeler için güvenli bulut depolamanın sağlayıcısı olan ve merkezi Münih'te bulunan Brainloop'u satın aldığını duyurması, Alman iş dünyasında endişeyle karşılanmıştı.