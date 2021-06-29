Almanya'ya net göçteki düşüş 5'inci yıla taşındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Almanya'ya net göçteki düşüş 5'inci yıla taşındı

Almanya'ya net göçteki düşüş 5'inci yıla taşındı
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Almanya'da 2019 yılı için 327 bin olarak açıklanan net göç sayısı, 2020'de yaklaşık 220 bine gerileyerek düşüşünü 5'inci yıla taşıdı.

Almanya'da 2019 yılı için 327 bin olarak açıklanan net göç sayısı, 2020'de yaklaşık 220 bine gerileyerek düşüşünü 5'inci yıla taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, geçen yıl 1 milyon 187 bin kişinin göç ettiği ülkeyi, terk edenlerin sayısı 966 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece 2019 için 327 bin olarak açıklanan ülkeye net göç sayısı, geçen yıl yaklaşık 220 bine gerileyerek art arda 5 yıl düşüş kaydetmiş oldu.

Almanya'ya göç edenlerin sayısında geçen yıl 2019'a kıyasla 372 bin, ülkeyi terk edenlerin sayısında ise 266 bin kişilik azalma oldu.

Almanya'ya 27 Avrupa ülkesinden gelenlerin sayısı, Almanya'dan göç edenlerden 173 bin fazla olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam 2019'da 214 bin olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis'in açıklamasında, seyahat kısıtlamaları ve ekonomik nedenlerin geçen yıl göç planlarının ertelenmesi ya da iptalinde etkili olduğu belirtildi.

Bu arada, Türkiye'den Almanya'ya net göç 2020 için 8 bin 214 olarak açıklandı. Geçen yıl 30 bin 438 kişi Türkiye'den Almanya'ya, 22 bin 224 kişi de Almanya'dan Türkiye'ye göç etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

Türkiye'de 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu...
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Şevval Şahin Burak Özçivit
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Almanya'ya net göçteki düşüş 5'inci yıla taşındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:05:45. #1.15#

title